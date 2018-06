Una madre pide ayuda para su hijo de doce años por la droga Tartagal

Gladis Ibáñez desesperada pide ayuda para su hijo de solo doce años que estuvo desaparecido durante seis días y a pesar de la denuncia radicada el martes 12 de diciembre no intervino ningún organismo ni siquiera la Asesoría de Menores. La mujer conto que dos de sus hijos viven con el padre de quien está separada por violencia de género y tiene la tenencia de una mujer de quince años y este de doce cobrando el salario pero que no los atiende. Ella salió a buscar al pequeño que estaba en un barrio donde hay serios problemas de drogas y la justicia no hizo nada, ahora solicita que se revoque la tenencia.