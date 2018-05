Obra del FRH de gas paralizada en Cornejo

El 3 de septiembre del año 2013 se realizó la apertura de sobres para la obra de una Estación reductora de presión y nuevas redes domiciliarias de gas para la localidad de Coronel Cornejo con financiamiento del Fondo de Reparación Histórica y se adjudicó a la empresa Mega SRL por un monto de 6.629.934,29 con un plazo de ejecución de 300 días según información publicada en la página del gobierno. Desde la oficina de Gas Nor Marcos Talero confirman que la obra de redes domiciliaria y que compete a la prestataria está finalizada pero los pobladores no tienen el servicio de gas ya que los trabajos de la provincia y la trasportadora no se terminaron.

