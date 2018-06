Les colocaron caños públicos y no tienen agua

Vecinos ubicados en el camino a San Roquito piden una solución por la falta de agua, viven en la zona oeste desde hace 20 años, ellos cavaron para colocar los postes de luz y EDESA hizo las conexiones, compraron las cañerías para el agua haciendo bingos y rifas entre los mismos vecinos y la municipalidad coloco los caños que ellos pagaron pero nunca tuvieron el servicio porque la obra no fue aprobada por la empresa Aguas del Norte, muestran cómo viven el día a día y las penurias que pasan ya que al no ser clientes la prestataria no dispone de camiones para la distribución de agua.