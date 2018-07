Está internado en pediatría con síndrome de abstinencia Tartagal

El gerente del hospital reconoció que carecen de infraestructura para atender adicciones, adelanto que el cuadro que presenta un menor de doce años es de alguien que se droga como mínimo desde hace dos, el paciente fue evaluado por la Dra. Susana Salinas que tiene la especialidad pero en adultos y el paciente solo tiene doce, el personal de pediatría está preparado para patologías no en adicciones. José Fernández lamentó de la situación por la que se está atravesando ya que el síndrome de abstinencia es muy cruel y esa situación no se puede contener en el servicio mencionado que necesita profesionales específicos y no los de una sala.