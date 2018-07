El Ministerio de Salud podría clausurar una clínica

La Resolución Nº 1137 del Ministerio de Salud de la Provincia emitida el 2 de julio establece la Clausura Total y Temporaria de la Clínica Divina Misericordia (Hospital Vespucio) en virtud de un serie de incumplimientos que fueron observados por las autoridades del Programa de Fiscalización Y Control de Calidad de Servicios de Salud (PRO. FI. C. C. S. SA) desde el año 2009 a la fecha que no fueron corregidos. La producción del programa VideoTar Noticias dialogo con el actual director Dr. Pablo Tejerenia Sosa quien aseguro que no fueron notificados a pesar que se publicó en el Boletín Oficial el día 13 de julio por lo que no podía realizar declaraciones. Esta determinación ministerial contribuye a agravar la situación de precariedad de los afiliados de PAMI ya que de los 2 establecimientos privados que hay en Tartagal solo la Divina Misericordia los atiende.

