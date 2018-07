El dolor del Chaqueño por la muerte de Aldana

“Tendría que no ser humano para no conmoverme con la muerte de una niña”, así dijo El Chaqueño cuando se le pregunto sobre el luctuoso acontecimiento donde perdió la vida Aldana Tejada de 10 años que regresaba junto a su padre y la gemela María Victoria del festival del Tri Chaco. Critico la publicación de Diario el Tribuno y otros medios que lo responsabilizaron de lo sucedido, dijo que parece que hay personas que quieren que el festival no se haga más como paso con Tartagal, desconociendo el esfuerzo de mucha gente incluyendo a la Familia Tejada con quienes lo une una amistad y afecto de años. Oscar dijo también que el trabajo es solidario sin ganar un peso incluyendo a los artistas que participan por el solo hecho de ayudar a los necesitados del Chaco salteño donde el nació y que gracias a estos eventos hoy pueden contar con mejores condiciones de vida.

Comentarios