Desacato en el Concejo de Mosconi Tartagal

Marcela Almaraz dijo que ella dio una opinión personal y no obligo a sus pares a votar por la negativa con respeto a la situación de Sabrina vaca a quien no le permitieron jurar como edil a pesar de una orden judicial. Almaraz mostro un profundo desconocimiento de las leyes y reglamentos que llevan al cuerpo al desacato judicial al no cumplir con lo instrumentado por la jueza Viviana Yance.