Un Voto Normal – Por Mario Andreani

Pasaron las elecciones PASO nacionales y existen innumerables análisis sobre los resultados y sus porqués? , realmente uno ve las baterías argumentales de un sector y del otro, como así también los exabruptos que no faltan y resulta indudable que el efecto sorpresa (no por el resultado), sino por la diferencia todavía tiene desenfocados a los argentinos, las redes sociales convertidas en verdaderos stand up amplían la diversidad expresiva y la famosa grieta argentina toma visibilidad por la crispación que denota como si existieran dos países en uno, o quizás realmente lo existen y la asignatura pendiente sea unificarlos desde la inclusión y obviamente la distribución.

En muchas conversaciones aparece desde siempre el latiguillo argentino que la población no sabe votar, vieja añoranzas de la oligarquía cuando en aquellos tiempos no disimulaba su pretensión del voto calificado y selectivo, la aparición del radicalismo y posteriormente del peronismo sindicados como movimientos populista encaminan la universalidad del voto (ley Sáenz Peña) que se perfecciona con la inclusión del voto femenino (ley Evita), durante el gobierno justicialista.

Bien sabido es que a los argentinos nos gusta mirarnos en el llamado primer mundo, ello no es casual, histórica y explícitamente nuestro país promovió la inmigración europea y la llegada masiva de ciudadanos del primer mundo, eso explica en cierto modo la pretensión de mirarse en los países de origen de nuestros ancestros.

Hoy el sector más crítico de los resultados electorales reitera vaya casualidad el slogan preferido del presidente Macri, seamos un país normal y lamentan que el voto supuestamente no camine por esos parámetros.

Ahora repasemos un poquito que pasa en esos países normales cuando hay elecciones, por ejemplo en Gran Bretaña cuando gobiernan mal los conservadores ganan los laboristas, en España si hay inconformismo con los populares, ganan los socialistas, Alemania oscila entre los conservadores y los socialistas, cuando no asustan también con partidos pro nazis, o la misma Francia cuna de derechos, derecha o socialismo y el fantasma de los Le Pen acechando, en muchas ocasiones al ser sistema parlamentarista ni culminan los mandatos, un voto de censura disuelve el gobierno y si no pueden juntar los votos parlamentarios para formarlo nuevamente a elecciones.

La pregunta quizás sea como gobernó Macri ?, dejemos de lado el voluntarismo y tratemos de situarnos en los hechos reales, Cambiemos recibió un país con una inflación del 25 % y cuatro años después estamos bien por arriba del 50%, amen que nuestro presidente supo decir en la campaña electoral que los países normales no tienen inflación y que no iba a ser difícil controlarla, nos prometió un digito, cayo el consumo y la producción industrial a niveles alarmantes, se perdieron innumerable puestos formales de trabajo, multiplico geométricamente el endeudamiento cuando había recibido un país con una relación baja de deuda y PBI, cerraron Pymes y no tan Pymes, creció la pobreza hasta el 35 %, también la indigencia y se enriquecieron los bancos (especulación financiera) tomando plazos fijos a 50 % y cobrando hasta 70% en lebac o leliq según sus variantes, sin mencionar aquellos con información privilegiada que pasaron de las tasas en pesos a comprar dólares haciendo diferencias increíbles en el momento justo, o se creen que la corrupción son solamente los bolsos de López, o los descuidos éticos con Lázaro.

Pero entonces porqué nos sorprendemos ?, no tengo la verdad relevada, solo como Uds puedo pensar y esbozar un argumento, hace tiempo que nos acostumbramos a mirar con los ojos de Clarín, La Nación, Canal 13 y TN (El grotesco y la subestimación tiene un límite), estos medios de un tiempo largo ya perdieron el pudor periodístico y se enfocan mucho más en sus intereses que en su compromiso, pero déjeme enumerar en materia de comunicación mínimamente como congeniaron con los gobiernos y como recibieron mientras duro el amor, de Menem le llegó Canal 13, cuando asumieron los Kirchner y Magneto comía en Olivos lograron la escandalosa fusión de Cable Visión con Multi Canal, después el amor se rompió con la crisis del campo (125), donde el directorio tenías amplios intereses, Macri le pagó por su contribución al triunfo con la no menos escandalosa fusión de Telecom y Cable Visión.

La verdad que más lo pienso y más me convenzo que el voto del domingo 11 de agosto fue uno de los votos más normales de la ciudadanía argentina, ante un gobierno malo, voto al principal partido de oposición, simplemente eso, que querían ?.

Por último escuche al presidente culpar a la oposición por la reacción de los mercados, amén que quien gobierna es el, también me parece natural lo que hace el mercado que es marcarle la cancha a Alberto, mostrarle que tan grande la tiene, pero si esto va a ser el leit motiv, entonces para que votamos, la próxima le preguntamos al mercado quien quiere que sea el presidente según quien favorezca sus mejores negocios que obvio irán en detrimento de los sectores más debilitados y no tenga ninguna duda que la respuesta va a ser Mauricio Macri.