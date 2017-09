Un mariscal en apuros Tartagal

El caso de una niña de la etnia Wichi que habría sido abusada de forma reiterada por ocho sujetos en la localidad de Alto la Sierra el 28 de noviembre del 2015, motivo que el Juez de la Corte de Justicia de Salta Dr. Abel Cornejo solicitara un Jury de Enjuiciamiento contra Mariscal Astigueta juez de Garantía Nº 2 y Armando Cazón Fiscal de Salvador Mazza por mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes a su cargo. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta resolvió la inadmisibilidad formal de la acusación planteada pero quedando sujeta la medida a la investigación que seguía su curso, ya que no se había discernido la existencia o no del delito y la responsabilidad o no de los imputados por lo que aconsejaban esperar a la finalización del proceso para aseverar los hechos. El pleito quedo en manos del Dr. Nelson Aramayo y el Fiscal Pablo Cabot quienes finalizaron la causa. Hoy trascendió en medios tribunalisios que el magistrado Astigueta fue notificado de una sanción por este hecho. La información chequeada por este medio con una fuente calificada que sin dar detalles sobre la cuestión confirmo el hecho.