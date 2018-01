Tiene 12 años y padece patología renal crónica Tartagal

Un matrimonio de escasos recursos solicita ayuda desesperada ya que su pequeño de 12 años padece de una patología renal crónica y no tienen medicamentos ya que la obra social no los contempla. Rita y Mario son padres de cuatro niños de los cuales Juan Alberto de 12 años está en tratamiento por una patología renal crónica desde los 18 meses. El PAMI Profe le proveía los medicamentos pero ahora solo le dieron 2 de los 5 que debe tomar, entre ellos figura uno que es indispensable cuyo costo es de casi $ 3.000. Piden ayuda para poder obtener este remedio ya que solo tiene dosis para un día más y no tienen dinero para comprarlo.



