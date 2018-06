Tartagal tuvo su fiesta

La ciudad de Tartagal mantiene una deuda con la historia de su creación que no fue saldada, existen publicaciones que no definen la fecha de la creación y es indiscutible la influencia que mantiene la iglesia sobre los habitantes a tal punto que el cumpleaños se festeja el día del Santo patrono San Antonio de Padua. Esta situación no impide que las actividades se lleven a cabo con la participación de todas las instituciones,los 94 años se celebraron con el brillo y acompañamiento de siempre, la actuación de artistas locales y la Princesita Karina colmo de público de todas las edades las instalaciones. Video Tar y la red de ASTEC transmitieron en vivo las festividades.

