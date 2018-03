Ramón Villa se despega de las amenazas al periodista Salazar Tartagal

Luego de la repercusión que tuvo la denuncia del periodista Brian Salazar por amenazas de muerte de seguidores del diputado provincial Villa, el legislador pidió un espacio en VideoTar Noticias donde explico que mucha gente del chaco salteño quedo molesta porque el periodista paso de ser crítico del gobierno a trabajar para el senador Mashur Lapad en el término de 24 horas, dijo que quien escribió las amenazas no pertenece a su estructura pero si forma parte de los 8.000 que lo votaron, la foto en Panamá es porque fue a disertar sobre medio ambiente en el Caribe donde se reunieron en la Asamblea de la Confederación de Parlamentarios de las Américas ( COPA) donde hablo sobre las inundaciones. Reconoció la postergación del Departamento Rivadavia donde no hay caminos pero si legisladores y funcionarios están desde hace 3 décadas, hábilmente respondió sobre denuncias por corrupción pero culpo a la justicia por no investigar.



