Posible caso de rabia Tartagal

En la madrugada del jueves un vecino que colabora con la ONG Red Mascotera fue a recuperar un perro que había mordido a varias personas y encontró al animal agresivo y alterado por lo que fue a buscar a un veterinario quien examino, medico al animal y aconsejo que lo llevara al servicio de Bromatología ante la posibilidad de estar ante un caso de rabia canina. El perro murió a las horas de ser tratado. Cuando llevo al servicio el cuerpo de la mascota le dijeron que no había veterinario y lo despacharon diciendo que lo entierre. El vecino se mostró preocupado ya que no se implementó el protocolo que salud pública establece en estos casos y se desconoce cuántas personas fueron mordidas por el can.