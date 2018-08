Las voces del dolor

Daniel Solano era el único hijo varón sus hermanas Dalila, Xiomara sumidas en el dolor no pudieron articular palabras, expresaron su agradecimiento a los profesionales que hicieron posible que se arribe a una condena para los culpables. La familia siguió la jornada a través del vínculo que genero un medio de Rio Negro retransmitido por Video Tar en la casa del abuelo Solano, el vocero Alfonso hablo con los medios refiriéndose a las sensaciones encontradas que los embriaga, conto que en Choele Choel hacían comida para vender y conseguir dinero para las fotocopias o gastos propios de la causa; así pasaron casi 8 años ayudando a Gualberto papa de Daniel para que se mantenga firme la investigación. Hoy no hay festejos en Cherenta el fallo saco a la luz la angustia el dolor y la pena de 2 personas queridas que nunca volverán. No mataron solo a Daniel se llevaron a Gualberto y los sueños de todos los SOLANOS.

Comentarios