La renuncia que no es renuncia Politica

Tartagal

Desde el bloque de la UCR se mostraron preocupados ya que temen que el oficialismo no apruebe la renuncia de Leavy. Los radicales dijeron que las declaraciones del Ministro de Gobierno Marcelo López Arias formuladas en medios radiales ayer cuando dice que no hay plata para una elección, confirma en parte los temores generados en el ámbito político del acuerdo entre Urtubey y el “Oso” para no convocar a elecciones como establece la Carta Orgánica.