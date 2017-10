La muerte de Faviana desato la polemica Tartagal

Fabiana Cuellar se disponía a disfrutar de una noche de sábado con sus amigos y compañeros del BESPA tenía 24 años buscaba cambiar su realidad terminar sus estudios pensando en brindar a sus dos hijitas pequeñas algo mejor, había comenzado a trabajar,la habían elegido reina de su colegio; la vida le sonreía pero en el camino se encontró con la muerte a causa de la irresponsabilidad de no señalizar un lomo de burro que la municipalidad de Tartagal construyo como reductor de velocidad en la Avenida Pedro Urueña. Falleció a los dos días de estar internada a causa de las lesiones ocasionadas por el Traumatismo de cráneo que no le permitió despedirse de sus seres queridos.Pero su vida no finalizo…dono todos sus órganos en un claro mensaje de grandeza y solidaridad.



