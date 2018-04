La Argentina y Estados Unidos harán un ejercicio militar conjunto en el Litoral contra el uso de armas de destrucción masiva

Se realizará el 2 y 3 de mayo. El hecho se da en medio de la crisis de Siria

En medio del debate por el uso de armas químicas en Siria y los bombardeos de Washington contra el régimen de Bashar al Assad, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos realizará en nuestro país un operativo de ejercicios militares con la Argentina para impedir, precisamente, el tráfico de armas de destrucción masiva a nivel global.

Los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y la Argentina se realizarán el 2 y 3 de mayo próximo en una provincia del litoral argentino en el marco de la Iniciativa Contra la Proliferación (ICP) de la que nuestro país es signatario desde hace varios años.

“La ICP es un esfuerzo global para impedir el tráfico de armas de destrucción masiva. Esto brinda a los Estados un marco para fortalecer sus capacidades en contra de la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijeron a Infobae fuentes de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

A su vez, las fuentes norteamericanas consultadas aclararon que desde el 2003 se hicieron más de 100 ejercicios de iniciativas contra la proliferación de armas de destrucción masiva con distintos países del mundo, entre los que se encuentran varias naciones de América Latina. Esta es la primera vez que Estados Unidos hará con la Argentina este tipo de ejercicios.

Desde el Ministerio de Defensa explicaron que se tratará de un ejercicio “de mesa-teórico”. Por este motivo, no se necesitará del aval del Congreso para la realización de este ejercicio conjunto ya que no habrá entrada de tropas norteamericanas sino solo de técnicos de defensa y del área de inteligencia militar, explicaron en el Gobierno.

Las mismas fuentes calificadas de Defensa añadieron que se trata de un acuerdo sellado por la Argentina con 105 países, incluidos Estados Unidos y Rusia.

En el Gobierno admitieron que el momento en que se desarrollará el ejercicio militar de la Argentina con Estados Unidos es “muy complejo y difícil” ya que coincide con el reciente bombardeo a Siria que realizó la administración de Donald Trump, junto con Francia y Gran Bretaña luego de que estos países denunciaron el supuesto uso de armas químicas por parte del régimen de Al Assad.

La Argentina condenó firmemente el uso de armas químicas en Siria. A la vez, en el comunicado que emitió la Cancillería el sábado pasado destacó que “la Argentina hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan preservar la paz y seguridad, evitando acciones que generen una escalada de tensión y asimismo insta a que se sigan caminos de diálogo en el marco de los compromisos internacionales existentes”.

En el Gobierno sostuvieron ayer que la Argentina seguirá condenando el uso de armas químicas ya que forma parte del organismo internacional de no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva.

Según pudo saber Infobae, el ejercicio teórico militar de Estados Unidos y Argentina consistirá en el traslado de un camión en una provincia del Litoral argentino que supuestamente lleva armas químicas y de destrucción masiva. La intención es poner en marcha un operativo conjunto en el que se evalúe con las fuerzas norteamericanas, los militares argentinos y las fuerzas de seguridad nacionales todos los posibles mecanismos de accionar conjunto para evitar una catástrofe. Por razones de seguridad de Estado no se dará a conocer el lugar específico del país donde se realizarán estos ejercicios conjuntos entre ambas naciones.

El año pasado, el Ministerio de Defensa, a propuesta de la Armada Argentina, realizó con tropas norteamericanas un ejercicio combinado denominado “Cormorán”. Ese operativo consistió en maniobras militares conjuntas en las bases aeronavales Almirante Zar de Trelew (Chubut) y Comandante Espora en Bahía Blanca.

En ese entonces, el kirchnerismo y otros sectores de la oposición cuestionaron duramente el operativo realizado por la Argentina con Estados Unidos que se hizo en octubre del año pasado e incluyó tres aeronaves: una P3B Orion de Argentina (con 16 tripulantes) y dos P3C Orion de Estados Unidos con hasta 30 tripulantes. Este ejercicio tenía por objetivo capacitar a los militares argentinos en las tareas de búsqueda y rescate de personal.

Los ejercicios militares entre la Argentina y Estados Unidos se reiniciaron con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Sucede que, durante los últimos años de mandato de Cristina Kirchner, las relaciones entre Washington y Buenos Aires estaban casi cortadas, precisamente, por un conflicto que se dio ante un operativo de capacitación de las Fuerzas Armadas norteamericanas a la Policía Federal.

El altercado entre Estados Unidos y la Argentina se dio el 10 de febrero de 2011, cuando un avión de la fuerza aérea de los Estados Unidos aterrizó en Ezeiza cargado de equipamiento militar y armas. La idea era capacitar a las fuerzas de seguridad de Argentina en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, con la intervención directa del entonces canciller Héctor Timerman, que utilizó un alicate, se dispuso la incautación del material transportado por el avión militar norteamericano. El cargamento incluía equipos de comunicaciones, por lo que el secuestro le trajo serios problemas a la nación del norte. Los militares estadounidenses tuvieron que regresar a su país y después de ese conflicto diplomático el gobierno de Cristina Kirchner no volvió a realizar operativos conjuntos con Estados Unidos.

En el gobierno de Macri y en la administración de Trump creen que esa etapa de las relaciones bilaterales ya está superada. Una muestra de ello la darán los ministerios de Defensa de ambos países en mayo cuando realicen el ejercicio conjunto contra el tráfico de armas de destrucción masiva.

