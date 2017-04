el pro tiene representante en tartagal

Darío Valenzuela ex intendente y diputado por el PRS y hoy director de Radio Nacional, hablo de la problemática de la Fundación Villa Saavedra y culpo al gobierno provincial por no cumplir con los proyectos para la contención social de la gente trasladada desde Funda Trab, liderada por el dirigente de la UTD de Mosconi Pepino Fernández a la Fundación de Daniel Córdoba. Valenzuela ex intendente y legislador por el PRS, se mostró como un referente del PRO en la zona donde hablo de las posibilidades que se abren a través de los programas que se lanzaron oportunamente con la visita del Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich y el titular del Plan Belgrano José Cano en Güemes.

