Desmienten abandono de persona en el Hospital Tartagal

La muerte de Nicolás Nieva está siendo investigada por la fiscalía de Graves Delitos Contra las Personas, entre las medidas dictadas por el fiscal Pablo Cabot figura el secuestro de la historia clínica del hospital. El gerente salió a desmentir la información que hubo abandono de persona, hablo de un paciente que llego solo en la ambulancia con heridas sangrantes por un traumatismo de cráneo, no se podía realizar una valoración del cuadro clínico ya que no respondía al interrogatorio por el estado de sobre excitación psicomotriz dijo también que hubo dos intentos de realizar una tomografía pero no podían sedarlo para que se quede quieto, falleció a las seis horas de ingresado a pesar de haber contado con la asistencia del médico de terapia intensiva.