Acuerdo por tarifas: se pagará en montos más parejos durante todo el año y habrá cuotas

Se estableció en una reunión de Marcos Peña con los jefes parlamentarios de Cambiemos.

Un aplanamiento de las tarifas de gas para los períodos de mayor consumo y la posibilidad de pagar en cuotas surgió como parte de un acuerdo entre el Gobierno nacional y las fuerzas políticas que integran Cambiemos.

Todo eso se resolvió en la Casa Rosada en una cita encabezada por Marcos Peña, jefe de Gabinete de Mauricio Macri, con Federico Pinedo -presidente provisional del Senado-, Emilio Monzó -titular de la Cámara de Diputados-, Massot -jefe de bloque del PRO-, los radicales Alfredo Cornejo y Negri, y Fernando Sánchez y López por la Coalición Cívica.

Negri arrancó como vocero con la lectura de las conclusiones de la reunión. “Aplanamiento de las facturas de los dos bimestres de mayor consumo (mayo-junio y julio-agosto), se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre. Las cuotas se harán efectivas en lo tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los primeros de 2019. Esto es optativo para el consumidor”, aseguró el radical a modo de anuncio. La aplicación de lo acordado este mediodía será implementado sin pasar por el Congreso: coincidieron en que el Poder Ejecutivo tiene la facultad para hacerlo.

También se suspenderán por dos bimestres las limitaciones para la tarifa social que regían desde diciembre de 2017.

Las cuotas tendrán un interés, confirmaron a Clarín dos integrantes de la reunión. Los radicales plantearon que no era conveniente porque cosechará críticas y Aranguren replicó que no podía ser a tasa cero.

“Acá hay realismo, ni populismo ni demagogia”, agregó Negri tras la reunión. “Las modificaciones hacen que los aumentos no sean en los meses de más consumo. No es una marcha atrás, hay que tomar decisiones alternativas a las originales”, se sumó Massot. Y cerró Cornejo: “De las tres propuestas que hicimos dos han sido aceptadas”.

Macri ya había advertido que abría el canal de negociación con la condición de que ninguna iniciativa pudiera comprometer la meta de reducir el déficit fiscal.

Así la nueva medida surgió entre los referentes partidarios y legislativos convocados por Macri para atenuar el impacto de los aumentos de tarifas. Por la electricidad quedaron en avanzar en unos días, luego de que los radicales presenten una propuesta como en el caso del gas.

Una primera reunión había arrancado más temprano entre el Presidente y Cornejo -titular de la UCR-, con la presencia de Juan José Aranguren, el ministro de energía que había recibido críticas del propio Cornejo.

Fuente: www.clarin.com

